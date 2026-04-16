Grêmio finalmente entendeu por que rasgou milhões de reais

Grêmio não pode repetir a conduta dos últimos anos. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio precisa aprender com os erros. Nos últimos anos, sob um custo irresponsável, o clube viveu a triste relação da tentativa e erro. A cada insucesso, sob a pressão das redes sociais, o clube brincou de futebol.

Sempre faltava algo e ninguém tinha vergonha de rasgar investimentos e buscas novos caminhos a cada insucesso. Esse foi o Grêmio e se livrar dessa lógica não parece algo tão fácil.

Foram dezenas de exemplos de jogadores com custos milionários que fizeram o Grêmio rasgar dinheiro das vendas de jovens atletas para pagar fracassos e escolhas empíricas.

Nos últimos anos, muitos jogadores estiveram aqui e geraram custos absurdos aos cofres do Tricolor. André Balada, Douglas Costa, Thiago Neves, Diego Tardelli, Jemerson, Elkeson, Marinho, Luciano e tantos outros chegaram em Porto Alegre com o carimbo de solução para o time e saíram sem deixar legado algum.

Esse tipo de conduta se deu porque não havia, no clube, nenhuma preocupação com projeto ou futuro. Como chegavam, eles saíam, e eram pagos sem nenhuma vergonha. Assim o Grêmio trabalhou por longos anos. Tudo que não pode acontecer neste momento é repetir esta conduta.

Testes até o limite

Qualquer real gasto precisa ser testado até o limite, e isso serve, neste momento e de maneira clara, para Tetê, que para muitos já deveria ter sido descartado.

O cuidado do técnico com o investimento do Grêmio representa respeito ao clube. Isso serve, também, para o uso com critério e insistência dos jovens formados nas categorias de base.

Os quase R$ 1 bilhão de dívidas deveriam servir de alerta para quem defende reforços e demissões a cada jogo mal sucedido. O Grêmio precisa vencer essa etapa e retomar a confiança dos torcedores.

Para isso, será preciso ser resiliente de forma forte nas dificuldades. Não existe sucesso por acaso, sobretudo quando tantos insistem em não querer saber, de verdade, porque perderam tanto nos últimos anos.