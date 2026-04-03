E segue a aula de Luís Castro que ninguém quer entender

Luís Castro garante que as coisas vão melhorar no Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio encerrou a nona rodada com a décima melhor campanha no Campeonato Brasileiro, e com um time completamente diferente do ano passado. De pronto, todos dirão que esse resultado é insuficiente para a grandeza do clube, mas há algo de diferente no trabalho de Luís Castro que precisa estar na análise dos torcedores.

No ano passado, quando o Grêmio se viu pressionado pela tabela, foi às compras e investiu caro em jogadores veteranos e deixando muitas contas para pagar. O resultado de todo o investimento foi o alívio na relação com o rebaixamento, mas o campeonato não foi muito diferente do que o Grêmio esta fazendo neste Brasileirão. E é exatamente aí que entra a aula de Luís Castro.

Desde que chegou a Porto Alegre, o técnico português avisou que iria defender o projeto do clube e apostar em novos jogadores. A escolha por talentos da base é a grande diferença do Grêmio desta temporada. A troca dos cascudos pelos meninos ainda não trouxe resultados esportivos tão melhores, mas o clube, agora, tem como evoluir o seu time e, sobretudo, valorizar os seus ativos.