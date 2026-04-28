Dirigentes já garantiram a primeira grande conquista do Grêmio

Grêmio manteve Castro como técnico apesar das pressões. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O momento do Grêmio, ainda com instabilidades dentro do campo, já escreve algumas verdades que precisam ser comemoradas. E uma delas está na conta dos dirigentes, que garantiram a manutenção do trabalho de Luis Castro nos momentos de crise deste início de temporada.

A grande notícia do clube é a retomada do espaço nas categorias de base no time principal do Grêmio. Nomes como Viery, Gustavo Martins e Gabriel Mec são exemplos, e hoje todos sabem que os destaques serão olhados pelo técnico da equipe.

Um projeto como esse, no entanto, só existe se o clube tiver força nos momentos de instabilidade. Derrotas e dificuldades fazem parte de todo o trabalho, e mudar a rota sempre é mais simples para qualquer gestor. Manter Castro, por tudo, é o símbolo desta luta do Grêmio.