Caso Ronaldinho: o futuro dele com o Grêmio volta a ser assunto

Ronaldinho iniciou sua trajetória profissional no Grêmio. Reprodução / @10Ronaldinho/X

Essa coluna não é sobre informação e tampouco apenas sobre o Grêmio. Aqui o assunto é sobre comportamento coletivo, sobre uma incrível relação entre um ídolo do mundo e todas as cicatrizes que as decepções podem trazer a uma comunidade.

Ninguém discute que Ronaldinho é a maior marca nascida no Rio Grande do Sul em todos os tempos. Se quisermos comparar com alguma empresa, estaríamos diante de algo mundial, muito fora das nossas fronteiras. Todos sabem também que Ronaldinho é um ex-jogador de futebol que deu os primeiros passos no Grêmio Futebol Porto Alegrense.

Nesta quinta-feira (16), um documentário foi lançado na Netflix, e a relação Ronaldinho com o Grêmio voltou a ser pauta.

Depois de duas situações bem conturbadas, o torcedor do Grêmio se mostra sempre dividido na relação com o craque campeão do mundo. Uma parte, aparentemente a maioria, tem o ex-jogador como um mal para o clube, enquanto outros entendem que negar essa relação é prejudicial ao Grêmio. E o mote desta coluna nasce rigorosamente deste viés.

Quem deve decidir?

Se formos parar para pensar, quem deve definir tomadas de decisão como esta no coração de um clube de futebol? A torcida? E como faríamos para criar o conceito médio do torcedor? A diretoria? Mas conseguiríamos ter algo fidedigno e perene? Deveríamos pensar comercialmente? Pensar na soma das marcas? Ou apenas criar uma linha ética e conceito para ser examinado?

Esse assunto, por mais silencioso que possa parecer, atinge os gremistas de uma forma muito intensa. Todos falam e ninguém consegue pensar além do tempo ou da própria individualidade.

Ação coletiva

Não se pode resumir essa situação ao "eu acho". O caso Ronaldinho no Grêmio deve ser tratado como uma ação coletiva, pensada e analisada. Estamos diante do mais complexo segredo dos tricolores.

O conceito distorcido de idolatria, por vezes, nos leva a caminhos sombrios, e o tempo já nos deu essa lição. Por outro lado, em algumas relações, assumimos a nossa pequenez e fechamos a pauta com uma simples benesse individual, típicas de pessoas mimadas. A frase "eu não quero" ou "eu quero" vira um resumo da história, sobretudo quando vem seguidas de ameaças.

Confesso para todos que já estive em ambos os lados dessa conversa. Já entendi que a marca Ronaldinho não pode ser desprezada pelo Grêmio e que seu valor agregaria muito ao clube. Já pensei, também, que os valores éticos precisam estar sempre à frente de qualquer discussão e que as falhas de Ronaldinho ao longo da relação se adaptam a esse conceito.

O resumo é que o documentário recolocou o assunto na pauta, e precisamos encontrar uma forma de ouvir de uma vez por todas o sentimentos dos gremistas.

O que fazer?

Ronaldinho deve ser perdoado e a sua presença pode ser boa para o Grêmio? Ou simplesmente, devemos tratar o assunto como uma traição definitiva e nunca mais pararmos para discutir sobre isso?

No final de tudo, só a torcida do Grêmio conseguirá resolver este assunto e está mais do que na hora de fazer isso.