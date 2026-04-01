Bastidores pressionam CEO do Grêmio

Duda Fortes / Agencia RBS

As últimas notícias envolvendo os negócios do Grêmio colocaram uma certa pressão no CEO do clube, Alex Leitão. Nos bastidores, e com certo constrangimento, algumas pessoas já citam a dificuldade no fechamento do patrocínio máster como algo inesperado diante da expectativa criada em relação ao trabalho do profissional. O discurso e a empolgação inicial deram espaço para a cobrança, mesmo que ainda silenciosa.

Alex Leitão chegou ao Grêmio com status de craque e com razão. O seu trabalho de organização e solução dos problemas no início do ano deram confiança a nova gestão. Aos poucos, no entanto, se imaginava que ações mais práticas trouxessem novas receitas e isso está demorando bem mais do que o esperado, o que sempre incomoda.

Algumas questões pontuais estão sendo muito discutidas. O negócio da tiqueteira, por exemplo, já tinha sido desenvolvido pela antiga gestão e pouco foi modificado. O Grêmio recebeu outras propostas e não deu andamento em razão da necessidade de se entregar datas para shows. Um destas propostas, inclusive, vinculava o negócio à venda do naming rigths da Arena.

O curioso é que o Grêmio, agora, começa a discutir a necessidade de abrir datas para este tipo de evento, mesmo que o aluguel destes shows pouco representem no contexto geral do clube. Ou seja, neste caso, um erro de avaliação. Se o Grêmio soubesse que esta necessidade surgiria, teria feito o contrato com outra tiqueteira e, neste momento, teria a venda do nome do estádio para somar as suas receitas.

Outro ponto, e o mais urgente, é a dificuldade em se encontrar um parceiro para a camisa. O patrocínio máster foi objeto de entrevistas e promessas indicavam que o Grêmio faria um grande negócio. Até agora, no entanto, mais do mesmo foi apresentado e as propostas recebidas são menores, inclusive, ao que o Banrisul pagava quando estava no lugar mais nobre do manto tricolor. Outro erro importante de avaliação e que gera debate interno.