Arthur tem risco de não jogar mais pelo Grêmio

Arthur se lesionou na partida diante do Palestino, em Santiago, no Chile. Rodrigo ARANGUA / AFP

Um escorregão em um gramado ruim acabou criando um sério problema para o Grêmio. O volante Arthur sofreu, contrabo Palestino, uma lesão muscular que o tira de combate por, no mínimo, três semanas. Como faltam cerca de 30 dias para a pausa da Copa do Mundo, existe uma chance real do camisa 8 do Tricolor só retornar aos gramados no final do mês de julho. Ou seja, o jogador teria que renovar o seu contrato com o Grêmio para seguir atuando.

A forte maratona de jogos começa a definir sérios problemas para o técnico Luís Castro. Com a lesão de Arthur, o Grêmio não terá quatro titulares importantes para o enfrentamento contra o Athletico-PR. Além do volante, Amuzu, Carlos Vinícius e Viery também desfalcam o time. O primeiro em razão de uma pancada no tornozelo e os outros dois em razão de suspensão.

Castro, sem Arthur, tem poucas opções para o setor. A tendência é a fixação de Nardoni como titular na segunda função, com Pérez abrindo o meio campo. Seria uma grande oportunidade para a afirmação do jovem argentino, uma das contratações caras do clube neste inicio de ano.

Diante disso, o Grêmio não pode ficar lamentando e brigando contra situações que já conhecia. Primeiro, as lesões decorrentes de uma maratona de jogos, e, por fim, o contrato de Arthur, que todos já tinham conhecimento de quando encerraria. Agora é trabalhar a estrutura para resolver, tanto no departamento médico como na capacidade financeira.