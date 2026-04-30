Algumas escolhas estão acabando com o trabalho de Luís Castro no Grêmio

Luís Castro se equivocou na escalação do time. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Está muito difícil de defender o treinador do Grêmio. E aqui não começo a coluna falando do empate com o Palestino ou por mais uma atuação frágil do time na Copa Sul-Americana. A grande incomodação de quem viu o jogo diz respeito aos repetidos erros do treinador nas escolhas técnicas. Não faz sentido insistir em jogadores que, por motivos diferentes, são insuficientes para a realidade do clube.

No futebol, a primeira exigência em um time profissional é a capacidade de competir dos seus jogadores, e o Grêmio não tem conseguido nem isso em alguns jogos. A atuação de Tetê, neste ponto, foi lamentável, dando uma ideia de que a escolha por ele prejudicou o time. Já passou da hora de cuidar do Grêmio e parar de defender os erros de avaliação dessa milionária contratação.

Com relação a Dodi e Caio Paulista, a questão é apenas técnica. Ambos estão abaixo e também não conseguem dar boa resposta, mas, no caso deles, existe defesa. Eles competem, lutam pelo espaço, mas sofrem muito tecnicamente. Repetindo, a única situação no futebol que jamais pode ser admitida é a falta de competição.

O técnico Luís Castro, por tudo que estamos vendo, não tem mais desculpa. Chegou a hora de mudar as suas escolhas e optar por ser mais competitivo. Insistir nestas situações está prejudicando o Grêmio, e isso não faz sentido. Não existe torcedor que entenda o que está acontecendo.