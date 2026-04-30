Acordem: a verdadeira luta do Grêmio não é por campeonatos

O Grêmio se obrigou a pagar mais de R$ 200 milhões por jogadores como Tetê (foto) e Braithwaite. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Não precisamos nos esforçar muito para chegarmos a números surreais que explicam o tamanho do medo de quem está preocupado com o Grêmio.

A falta de dinheiro passa exclusivamente pelas tomadas de decisão ao longo dos últimos anos. Isso fica ainda mais evidente a cada número que surge dos bastidores da Arena.

A nova gestão, que assistiu de forma crítica ao afundamento financeiro do Grêmio, prometeu muitas mudanças, mas, logo no início, cometeu um erro idêntico ao passado e que começa a repercutir negativamente.

Por outro lado, e muito a favor da nova direção, o uso da base é um alento que pode colocar o clube em outro patamar. Esta ação é o grande acerto da direção até o momento.

Pegando apenas dois jogadores como exemplos (Braithwaite e Tetê), o Grêmio se obrigou a pagar mais de R$ 200 milhões. Isso se considerarmos direitos econômicos, salários, luvas, impostos e comissões.

Esse número explica de forma matemática o tamanho da preocupação. Na atual realidade, não se pode admitir investimentos como esses, sobretudo quando se descobre que eles não representam solução definitiva em campo.

O Grêmio luta, por tudo, para se desfazer do tempo perdido. A mudança do projeto foi a maneira emergencial encontrada para dar vida ao clube. E isto sempre será valorizado por quem entende do que se trata. Será preciso, no entanto, estancar os gastos até se pagar a incompetência acumulada pelo Grêmio, e que já tem novos exemplos, inclusive, de quem chegou há pouco tempo.

O torcedor gremista, por tudo, precisa estar ciente do momento. Fomos incompetentes, do modelo político da instituição ao ponteiro esquerdo, e agora precisamos enfrentar a realidade. O Grêmio, definitivamente, precisa pagar as contas e pensar em títulos somente depois de resolver essas situações.