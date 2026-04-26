A vitória com atuação aterrorizante do Grêmio na Arena

Grêmio conseguiu vencer, mas atuação não convenceu. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Coritiba por 1 a 0 e deveria deixar o domingo com mais confiança. Infelizmente, o que vimos na Arena foi o resumo de um time bagunçado e com jogadores muito abaixo do nivel mínimo exigido pelo Tricolor. Com o resultado, no entanto, o Grêmio conseguiu se afastar um pouco do Z-4 no Campeonato Brasileiro.

Mais de 35 mil torcedores estiveram no estádio para ver um jogo preocupante do time de Luís Castro. Mesmo que o Coritiba tenha vindo a Porto Alegre bem organizado e com uma boa proposta, o que se viu foi um Grêmio sem nenhuma inspiração. Mesmo quando ficou com um jogador a mais, ainda no primeiro tempo, o time tricolor foi pouco efetivo e só venceu em razão de algumas individualidades. Viery salvou tudo atrás, Enamorado deu sangue e pulmão ao ataque e Gabriel Mec fez o gol da vitória.

Por outro lado, alguns jogadores, e suas utilizações, precisam ser revistos. Noriega, que entrou na segunda etapa, comprometeu. Entrando no lugar de Peres, que havia levado o amarelo, o jogador peruano entrou muito mal e o time só melhorou quando Luís Castro colocou mais um volante para marcar um adversário com 10 jogadores. Com Nardoni em campo, apareceram os contra ataques e aí foi a vez de Tetê mostrar a sua fragilidade. Foram três ou quatro oportunidades desperdiçadas pelo jogador que chegou ao Grêmio com pinta, e salário, de craque.

O Grêmio, agora, volta a atuar pela Copa Sul-americana e precisa vencer para buscar a classificação nesta competição. Se jogar da maneira que atuou neste domingo, no entanto, voltará a ter muitos problemas. O time de Luís Castro, por tudo, precisa acordar diante dos problemas, mesmo que o 1 a 0 deste domingo tenha forma de anestésico para o Grêmio.