A soma de todas as especulações tiraria o Grêmio do buraco

Noriega é uma das possibilidades de venda em um futuro próximo. Duda Fortes / Agencia RBS

A proximidade da abertura da janela europeia começa a agitar o ambiente de negócios dos clubes de futebol no Brasil. E no Grêmio não é diferente. Todos os dias, de alguma forma, surgem especulações sobre negócios vultosos envolvendo jogadores gremistas, e, se confirmados, poderão mudar a realidade por aqui.

O último caso especulado diz respeito a ida de Noriega para o Sporting de Lisboa, em uma negociação que poderia chegar a 10 milhões de euros. Além dele, ganha corpo, dia após dia, situações envolvendo as saídas de Gabriel Mec, Viery e, mais recentemente, Gustavo Martins. Todos sabem que o Grêmio precisa vender, e estes movimentos fecham com essa necessidade.

Em contrapartida, quando se fala em venda também é preciso pensar em chegadas. Perder jovens jogadores, pressupõe reposições à altura, e não existe dinheiro suficiente para isso. As vendas necessárias e especuladas devem servir, exclusivamente, para tirar o Grêmio do buraco em que se meteu. Se pensarmos em todos os valores que estão sendo divulgados na imprensa, o Grêmio poderia receber mais de US$ 40 milhões apenas nesta janela. Esse número, de fato, resolveria o problema pontual de falta de caixa do Grêmio.

Diante de tudo, já se sabe que a janela de transferência será de muito movimento para os lados da Arena, e é preciso estar atento a isso. O Grêmio não conseguirá honrar os seus compromissos se não vender bem neste ano. Resta apenas saber quanto o clube irá conseguir arrecadar em um mercado que começa a acelerar.