Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

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Opinião

A segunda etapa do preço dos jogadores do Grêmio

A entrevista exclusiva na íntegra com Luís Castro vai ao ar no site e no YouTube de GZH às 11h desta quarta-feira (29)

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