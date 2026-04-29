A segunda etapa do preço dos jogadores do Grêmio

O técnico Luís Castro concedeu uma entrevista exclusiva para o repórter da Rádio Gaúcha Eduardo Gabardo. Jeff Botega / Agencia RBS

O técnico Luís Castro concedeu uma entrevista exclusiva para o repórter da Rádio Gaúcha Eduardo Gabardo, e deu informações sobre como funciona o projeto de futebol do Grêmio. Dentre muitas situações, as categorias de base do clube movimentaram grande parte do bate-papo. O treinador português, inclusive, falou abertamente sobre necessidade de vendas e também sobre como o clube vai repor essas saídas.

O treinador do Grêmio falou sobre valores que o tricolor pretende operar, e confirmou que a ideia é conseguir números acima dos 20 milhões de euros por alguns dos talentos que estão sendo utilizados. Disse, na sequência, que a reposição poderá chegar a 8 milhões de euros, o que, convenhamos, para a realidade do Grêmio, é um valor muito importante.

Luís Castro citou a necessidade de valorizar, também, os jogadores contratados, indicando que não vai abrir mão de tentar recuperar o meia Tetê. Do ponto de vista do projeto, esta é uma medida acertada. O Grêmio não pode rasgar investimentos como fez nas últimas temporadas.

Diante de tudo, o que fica mais claro é o discurso unificado entre dirigentes e comissão técnica. A blindagem da direção em relação ao treinador e a confiança de todos na sequência do trabalho, permitiram algo pouco comum nestes ambientes. Luís Castro fala com tanta certeza dos seus movimentos que transmite uma ideia de que ficará aqui por muito tempo, e essa é a premissa básica para quem quer, no final de tudo, vencer.

A entrevista exclusiva na íntegra vai ao ar no site e no YouTube de GZH às 11h desta quarta-feira (29).