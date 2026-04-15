A relação de Luís Castro com João Fonseca deveria acordar as pessoas

João Fonseca é o tenista número 1 do Brasil no momento. MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Não lembro a última vez em que fiquei tão sozinho em uma discussão sobre futebol. A minha defesa ao trabalho do Grêmio e a construção do time de Luís Castro está cada vez mais solitária.

As diferenças que tenho em relação à média das críticas não para de crescer, mas nesta semana um ídolo brasileiro me trouxe um alento na temida discussão.

O jovem fenômeno João Fonseca fez dois resultados importantes, que combinam muito com o que penso sobre esporte e evolução. O tenista brasileiro está jogando o ATP 500 de Munique e já chegou às quartas de final com duas boas e tranquilas vitórias.

O curioso é que ambos os adversários já tiveram jogos duríssimos contra João, que fizeram os críticos questionarem o talento e a evolução do brasileiro. Tabilo, por exemplo, sequer tinha perdido nos confrontos para Fonseca até aqui. Mas, no confronto desta semana, vimos que o brasileiro já está bem à frente nesta comparação.

O esporte, afinal, permite evolução, mas isso só ocorre quando se tem trabalho e talento. E é exatamente aí que eu vejo semelhança entre essas duas estruturas.

Existe evolução e crescimento no Grêmio, e, por óbvio, em João Fonseca. No esporte individual, isso fica mais claro em razão de termos análises baseadas em resultados. Nos esportes coletivos, a análise é mais complexa e muito mais difícil. Os resultados concretos demoram mais tempo e com um número muito maior de percalços, o que sempre permite contraditórios, ditos, consistentes.

Por fim, peço que pensem e, se possível, não me deixem completamente sozinho nessa empreitada. Futebol não pode ser tratado com o imediatismo pedido e, de fato, falta muito para o Grêmio ter resultados tão confirmadores e seguidos.

Trocar tudo, no entanto, irá nos colocar nas sombras de um passado que cobra contas todos os dias no clube. Eu tenho convicção no que estou pensando, e peço apenas que me escutem um pouco.