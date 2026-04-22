A principal informação que surge no ambiente do Grêmio

Luís Castro tem apostado em jogadores das categorias de base. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio não vai ceder a qualquer tipo de pressão e irá dar seguimento ao trabalho que está sendo desenvolvido na Arena. E essa definição pressupõe a manutenção do técnico Luís Castro e a mudança, quase histórica, no perfil do grupo de jogadores.

A aposta em um grupo jovem, com força nas categorias de base, tem sido a principal marca no trabalho do Grêmio nesta temporada. O início do trabalho indicava um time experiente e que se vê, quatro meses depois, é uma equipe recheada de meninos e que não irá mudar esse pensamento.

Depois de anos e anos gastando fortunas e garantindo resultados pífios, o Grêmio parece, definitivamente, buscar uma nova alternativa. Não se sabe, evidentemente, se o clube terá grandes resultados técnicos neste início de ciclo, mas financeiramente existe uma certeza de êxito.

A magra vitória sobre o Confiança foi muito importante para o ambiente do Grêmio. A sensação de alívio ficou bem clara nos corredores do estádio e todos projetam um jogo melhor contra o Coritiba no domingo.