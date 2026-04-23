A principal crítica que surge em relação ao atual projeto do Grêmio

Odorico Roman assumiu neste ano a gestão do Grêmio. Jeff Botega / Agencia RBS

As redes sociais representam um bom parâmetro quando se trata de uma análise mais forte sobre algumas tomadas de decisão da diretoria do Grêmio. O uso da base, por exemplo, recebe um carinho imenso da torcida. Já os principais investimentos, desde a posse de Odorico Roman, talvez representem a pior análise do torcedor em relação ao início do trabalho desta gestão.

Os nomes de Tetê e Nardoni, por exemplo, lembram os piores momentos de diretorias passadas, que gastaram muito além da necessidade com atletas que não deram resposta. O investimento total neste início de trabalho gira em torno de US$ 20 milhões e essa é, sem dúvida, a grande crítica dos gremistas à atual diretoria.

A lembrança dos péssimos negócios feitos por gestões passadas dominam esta análise. Enquanto o Grêmio tenta refazer os seus caminhos, contratações como essa enchem o torcedor de preocupação. Não se pode conceber mais que o Tricolor não pague as suas contas em dia, e essa é uma tendência natural quando se gasta desta maneira.

A torcida, por óbvio, é pela rápida recuperação rápida dos novos reforços. Nardoni e Tetê precisam recuperar o que jogam e justificar o forte investimento. Essa é, sem dúvida, a única maneira de evitar cornetas e análise menores. No futebol, o resultado sempre é imperativo, seja dentro do campo ou na análise custo/benefício.