A manutenção de Luís Castro e um número que explica todo o fracasso do Grêmio

Vinte e cinco milhões de reais. Esse é o número da maior definição de fracasso que uma instituição como o Grêmio pode definir. Esse valor representa o pagamento mensal do clube com a folha do seu grupo de jogadores profissionais.
Uma realidade que condena fortemente as últimas gestões e que já tem contribuição do atual trabalho do Grêmio. O nível de cobrança do torcedor nasce, rigorosamente, deste número. Tudo no futebol começa pela expectativa, e os valores "investidos" estão na base da exigência.
No futebol atual, onde o investimento define o tamanho do resultado, a relação custo-benefício do Grêmio precisa ser objeto de estudo. O Tricolor necessita implodir todas as receitas adotadas pelo ambiente político e mudar as suas estruturas com urgência.
Nos últimos sete anos, apenas a "Onda Suarez" se salvou. Todas as outras escolhas fracassaram. Pelo que trabalharam os dirigentes, se não fossem as intervenções benemerentes de Marcelo Marques e Celso Rigo, o Grêmio estaria falimentar. Essa é a grande verdade.
Mais uma vez, o trabalho, ou o discurso, será de reconstrução. Em meio a um campeonato perigoso, o Grêmio precisará recuperar a confiança dos jogadores para não enfrentar um problema ainda maior.
Além disso, em meio a falta de engajamento do torcedor, o clube luta para criar soluções que visam pagar as absurdas contas que não param de aparecer. Essa é triste rotina dos últimos anos.
O presidente Odorico Roman, de forma mais branda, falou sobre isso após o empate no Gre-Nal. O ano de transição é um mal necessário diante do passado absurdo, e todos concordam. O torcedor está ao lado dos atuais dirigentes, e Odorico tem toda a condição de levar o clube a um novo estágio.
Contra o atual mandatário, infelizmente, já existe um exemplo que não deve ser seguido. A contratação de Tetê até aqui se mostrou muito parecida com os erros tão criticados no próprio Grêmio, mas todos torcem para que isso ainda se reverta dentro do campo.
Com o empate no Gre-Nal e a garantia de manutenção de Luís Castro, resta a torcida para que uma nova página se abra e o Grêmio comece a jogar mais, saindo desse redemoinho que se envolveu. Com melhores jogos, já teremos algo novo para comentar além de gastos perdulários, fracassos do campo ou projetos de papel.
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