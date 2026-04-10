A intervenção de Luís Castro na escalação do time do Grêmio

Luís Castro tem a confiança de todos no clube. Renan Mattos / Agencia RBS

Analisando de forma mais aprofundada o time nos dois jogos, tiramos algumas coisas que são comuns nos dois fracassos da equipe. A principal dificuldade está no meio de campo.

A baixa qualidade, de um modo geral, atingiu todos os jogadores, e existe muita conversa nos bastidores para que algo seja modificado. O rendimento medíocre de Arthur, Nardoni e Noriega acabou definindo uma crítica direta ao esquema proposto pelo treinador.

Diante disso, não se surpreendam se o movimento tático do Grêmio for completamente diferente neste sábado (11), contra o Inter. Até mesmo o tripé no meio pode ser diferente, com mais homens compondo o setor nevrálgico do jogo.

Possíveis mudanças

Luís Castro tem a confiança de todos no clube e, por isso, tem carta branca para qualquer mudança. Até mesmo se ele precisar mexer em algumas estrelas que parecem ter lugar cativo no time. O Gre-Nal ganhou uma importância além do jogo. A sequência tranquila do trabalho depende de uma boa atuação no clássico. E, por isso, Castro vai modificar.

O Grêmio deverá ter mudanças importantes, e o meu palpite indica a saída de Arthur do meio-campo. Tetê deve receber a sua última chance, e os cascudos da defesa estão ficando cada vez mais fora dos planos.

A partida vai falar por si, mas vivemos o momento mais crítico do trabalho, e só o campo pode dar a resposta. Que venha o jogo.