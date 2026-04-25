A estreia obrigatória de Luís Castro no domingo

Zagueiro Luis Eduardo seria a escolha perfeita. Angelo Pieretti / Grêmio

O técnico Luís Castro tem apenas um desfalque para o jogo contra o Coritiba, domingo (26), na Arena. O zagueiro Gustavo Martins, suspenso, está fora e o treinador parece fazer suspense com relação ao seu substituto. Três são as possibilidades, mas apenas uma delas mantém as mesmas características para compor a defesa ideal do Grêmio.

Nos treinos da semana, Balbuena e Kannemann apareceram como possibilidades, e Luis Eduardo participou apenas de alguns momentos dos trabalhos. Curiosamente, apenas o último tem características semelhantes às de Gustavo Martins, e ele deveria ser a primeira opção do treinador tricolor.

Os elogios ao uso das categorias de base no atual trabalho segue intacto, mas fica difícil de entender o motivo de não vermos Luis Eduardo com mais oportunidades no time principal. Dos talentos da base, o zagueiro de 18 anos é considerado um dos mais promissores e esse jogo seria perfeito pelas suas características de força e velocidade. Os atacantes do Coritiba, Pedro Rocha e Breno Lopes, são rápidos e perigosos no contra ataque.