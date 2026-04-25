A estreia obrigatória de Luís Castro no domingo

O técnico Luís Castro tem apenas um desfalque para o jogo contra o Coritiba, domingo (26), na Arena. O zagueiro Gustavo Martins, suspenso, está fora e o treinador parece fazer suspense com relação ao seu substituto. Três são as possibilidades, mas apenas uma delas mantém as mesmas características para compor a defesa ideal do Grêmio.
Nos treinos da semana, Balbuena e Kannemann apareceram como possibilidades, e Luis Eduardo participou apenas de alguns momentos dos trabalhos. Curiosamente, apenas o último tem características semelhantes às de Gustavo Martins, e ele deveria ser a primeira opção do treinador tricolor.
Os elogios ao uso das categorias de base no atual trabalho segue intacto, mas fica difícil de entender o motivo de não vermos Luis Eduardo com mais oportunidades no time principal. Dos talentos da base, o zagueiro de 18 anos é considerado um dos mais promissores e esse jogo seria perfeito pelas suas características de força e velocidade. Os atacantes do Coritiba, Pedro Rocha e Breno Lopes, são rápidos e perigosos no contra ataque.
O técnico Luís Castro, de qualquer forma, só vai revelar a equipe do Grêmio uma hora antes do jogo, mas seria perfeito dar essa chance para Luis Eduardo. Esse espaço para ele entre os titulares daria seguimento ao ótimo trabalho do uso de jovens no time. Independentemente disso, o jogo precisa ter um Grêmio competitivo e forte na defesa, e todos os zagueiros do grupo irão dar o seu melhor. A vitória é o único resultado que o Tricolor negocia nesta partida.