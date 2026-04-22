A base começa a salvar o Grêmio

Gabriel Mec passou a ser peça fundamental no time de Luís Castro. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma vitória sobre o Confiança por 2 a 0, na Arena, traz um pouco de tranquilidade ao Grêmio em um momento importante da temporada. As grandes notícias foram as ótimas atuações dos jovens Gabriel Mec, Pedrinho e Viery, que passam a ser peças fundamentais no time de Luís Castro, e Arthur, que fez um grande jogo. As categorias de base do Grêmio apareceram na noite de Copa do Brasil e isso precisa ser festejado.

O time de Luís Castro, desta vez, entrou em campo no 4-2-3-1, e foi sempre superior a um adversário que veio a Porto Alegre para se defender. A falta de qualidade, sobretudo pelo lado direito, mais uma vez, acabou comprometendo o rendimento ofensivo do Grêmio na partida. O final do primeiro tempo em 0 a 0 acabou em vaias, principalmente em razão do adversário ter um jogador a menos desde os 35 minutos.

Na segunda etapa, com Braithwaite, o Grêmio pressionou completamente e chegou a vitória com tranquilidade. Os 2 a 0 foram justos e mostraram evolução do grupo. Algumas peças saíram fortalecidas da partida e estão garantidas entre os titulares do técnico português.

No domingo (26), contra o Coritiba, o jogo terá outro tipo de dificuldade e o Grêmio busca a chance de confirmar um novo momento. Teremos, no entanto, uma certeza. A força das categorias de base estarão representadas em campo e com protagonismo. A salvação do clube, em vários aspectos, passa exatamente por isso e uma nova vitória será fundamental para o trabalho do clube.