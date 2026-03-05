Uma iniciativa que pode trazer dinheiro inesperado ao Grêmio

Portões da Arena foram abertos para a torcida acompanhar a final da Libertadores de 2017. RODRIGO RODRIGUES / Grêmio/Divulgação

No domingo (8), o Rio Grande do Sul vai parar para ver mais uma decisão de Campeonato Gaúcho. Um clássico Gre-Nal, no Beira-Rio, deve movimentar pouco mais de 40 mil torcedores, sendo cerca de 2 mil gremistas. A grande massa tricolor estará distante do jogo, e uma oportunidade surge exatamente por isso.

A diretoria tricolor, que detém autonomia nas ações da Arena, poderia abrir os portões do estádio e colocar o jogo nos telões, criando uma forma de participação da torcida e de uma nova fonte de arrecadação. Os gremistas poderiam estar juntos em um jogo tão importante do clube.

Em grandes jogos fora de Porto Alegre, essa prática é relativamente comum. Em Gre-Nais, no entanto, o Grêmio ainda não fez isso. A participação da torcida desta maneira, em um clássico, também tem um caráter histórico que precisa ser considerado. Obviamente, a segurança pública precisaria liberar tal medida, o que sempre é complexo.

Muitos gremistas entregaram esta ideia para os dirigentes, que estudam a possibilidade. Existe sempre a luta para viabilizar, mas são muitos os pontos contrários ao jogo em telões na Arena.

A boa notícia é que muitos gremistas querem estar junto com o time na decisão de domingo.