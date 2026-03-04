Um inusitado reforço está à disposição do Grêmio no Gre-Nal

Apesar da vantagem, Tricolor precisará competir no Beira-Rio. Duda Fortes / Agencia RBS

Um jogo perigoso. O Gre-Nal do próximo domingo (8) precisa ser visto com todo o respeito pelo Grêmio. A grande vantagem adquirida pelo time na Arena não pode estar em campo no Beira Rio. Será preciso competir, e um reforço inusitado pode ser determinante para isso.

Confrontos como esse precisam de experiência, e é neste ponto que entra em campo algo que o Grêmio pode usar na hora decisiva. Nos últimos anos, por meio de uma ação do dirigente José Duarte, o clube se aproximou muito de ex-jogadores, ídolos do torcedor. E aí está o reforço que o time tanto precisa.

Ídolos da torcida, responsáveis por tantas histórias com a camisa do Grêmio, podem, neste momento, passar suas experiências em decisões para o grupo, dando sentido de união e parceria. A presença destas figuras no CT e no vestiário podem trazer apoio e confiança aos jogadores que estarão em campo no domingo.

Clássicos como esse necessitam de ações diferentes, e não pensem que Mazaropi, Baidek, Carlos Miguel, Anderson Polga, De Leon, China, Galatto e outros não podem botar a cara na frente pelo Grêmio e dar as mãos pelo grupo que hoje representa com tantos méritos o nosso clube.

Em meio a um mar de condicionamentos baratos, o clube deve usar tudo o que está ao seu alcance, e a união total do clube também é uma forma de estar muito forte na decisão.