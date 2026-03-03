Surgem os primeiros milhões do trabalho de Luís Castro no Grêmio

Viery foi destaque no Gre-Nal. Renan Mattos / Agencia RBS

O Gre-Nal do último domingo teve uma atuação destacada do time do Grêmio, e um detalhe chamou a atenção de todos no clube. Finalmente, o projeto tricolor parece absorver o uso dos jovens como uma necessidade fundamental. O trabalho de Luís Castro, por isso, já começa a vislumbrar cifras no horizonte.

A zaga formada por Gustavo Martins e Viery é apenas um dos exemplos que podemos citar. Gabriel Mec e Tiaguinho também representam essa nova era da estrutura de trabalho no Grêmio. Um clube formador de grandes jogadores e que, curiosamente, nunca dedicou tempo para cuidá-los no período de transição. Neste momento, no entanto, o Tricolor criou um departamento para facilitar a adaptação dos atletas entre a base e o profissional.

Analisem o caso de Viery, que estava praticamente fora dos planos. Com Luís Castro, ele foi ganhando espaço e já pode ser considerado um novo titular da equipe. Para se ter uma ideia do que isso significa, um grupo de representantes do Newcastle esteve na Arena para ver de perto o jovem zagueiro formado no Grêmio.

De um investimento praticamente perdido, Viery virou ambição de um rico clube da Inglaterra. O novo trabalho do Tricolor, por isso, começa a gerar possibilidade, também, de retorno financeiro.

A única chance de enfrentar o mercado inflacionado do futebol brasileiro é investindo nas categorias de base. O Grêmio, por anos, esperou pelo talento e o departamento profissional acabou trocando os meninos que poderiam ter futuro por contratações caras e ineficientes, criando um ciclo devastador no campo das finanças do clube. O novo trabalho luta para inverter essa lógica e todos estão vendo, e aplaudindo, isso.