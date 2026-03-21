Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Manto Tricolor
Opinião

Suárez x New Balance e a impressionante torcida do Grêmio

As lojas do clube venderam perto de 10 mil camisas nas últimas 48 horas

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS