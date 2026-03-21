Suárez x New Balance e a impressionante torcida do Grêmio

Amuzu na partida contra o Vitória com a nova camisa do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

Os números referentes às vendas da nova camisa do Grêmio estão impressionando positivamente. Em pouco mais de 48 horas, as lojas do clube venderam perto de 10 mil peças, dando clareza ao grande negócio que é estar vinculado à marca Grêmio. Os números iniciais se assemelham, inclusive, aos definidos quando da contratação de Suárez, que são referenciais na história do tricolor.

De antemão, todos sabiam que a camisa New Balance teria aceitação do torcedor, sobretudo pela demanda reprimida causada pelo longo período da antiga fornecedora. Mesmo assim, em razão dos números iniciais, a expectativa positiva está sendo superada pela prática.

O segundo passo, e o mais difícil, será testado no volume dos pedidos das lojas que costumam vender a marca Grêmio. Naturalmente, as lojas licenciadas, a MegaStore da Arena, e a loja virtual são os pontos de maior procura pelos gremistas, mas quando se fala em planos de venda ambiciosos todos os revendedores são somados. Até o momento, apenas as marcas Grêmio estão comercializando o novo manto.