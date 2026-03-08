Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Final do Gauchão
Opinião

Só o Grêmio tem mais de um título para ganhar neste domingo

Enfrentar apenas o adversário será a primeira grande vitória no Beira-Rio

Cesar Cidade Dias

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS