Só o Grêmio tem mais de um título para ganhar neste domingo

Grêmio goleou o Inter no primeiro jogo da final do Gauchão 2026. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Nós já sabemos que o futebol gaúcho perdeu muito nesta semana. A "choradeira" organizada pelo Inter tirou o foco do jogo e impôs uma hostilidade que pouco agrega para o nosso futebol.

Mesmo assim, o Grêmio sabe que tem muito a perder neste jogo. Deixar para trás o título do Gauchão, depois da goleada do primeiro jogo, seria terrível para o trabalho de Luis Castro. Além disso, se deixar levar pela narrativa truculenta do adversário também seria triste para o Grêmio.

A concentração e o foco desenvolvidos pelo ambiente do Grêmio nesta semana foram além do que costuma ser. Mesmo sabendo que a temporada ainda reserva jogos muito importantes para o time, o trabalho dos dirigentes foi entregar calma para que o time de Luis Castro possa apenas jogar futebol.

E esta seria uma das vitórias definitivas do Grêmio no Beira-Rio.

Sabemos que será difícil jogar apenas futebol na tarde deste domingo. O contexto clama por teorias da conspiração e nada é mais incompetente do que perder para isso.

Enfrentar apenas o adversário será a primeira grande vitória. No futebol, isso, por vezes, não é tão óbvio como parece. Um jogo cercado de pressões também assusta quem nada tem com isso, e foi esse o grande desafio enfrentado pelo clube nesta semana.

O Grêmio precisa estar pronto para vencer, mesmo que o resultado de campo não seja o esperado. Se perder na bagunça do jogo e cair no antijogo do condicionamento, seria uma derrota mesmo que no campo o resultado não fosse tão negativo.

É dia de dar sequência ao trabalho de Luis Castro, com serenidade, e conquistar os títulos possíveis no Beira-Rio. O Grêmio precisa levantar a taça do Gauchão e deixar o estádio com a tranquilidade de quem jogou futebol.

Estes são os títulos possíveis e o Grêmio, neste domingo, é o único time que pode deixar o estádio com estes dois troféus.