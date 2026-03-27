Por que ninguém quer falar sobre o fracasso do Brasil na Copa do Mundo

Brasil perdeu para a França de Mbappé. FRANCK FIFE / AFP

O problema do futebol brasileiro é totalmente técnico. Hoje existe um medo absurdo de se falar sobre isso. Qualquer situação envolvendo marcas que são gigantes gera cancelamento, e isso coloca medo e a verdade se esconde. O problema é que o jogo é cruel e os brasileiros precisam saber a verdade sobre o nosso futebol. Nós viramos a Croácia, talvez a Bélgica, e isso esta escancarado.

Além da supervalorização de quem joga fora daqui, o preconceito domina todos que estão fora dos video games ou das ligas que passam em stremings pelo mundo afora.

Os poderes de Vinícius Jr, Marquinhos, Martinelli, Rodrygo e tantos outros nos trouxeram para esse espaço e nos levaram aos calabouços da inferioridade. Os times europeus, seleções de todos, servem mais de currículo do que o talento do jogador.

A nossa histórica linha de produção perde para quem tem um bom empresário consegue o caminho certo que o leva ao Exterior. E lá, fazendo carreira em times organizados e cercados por bons jogadores, eles viram "craques intocáveis", que, na verdade, nunca foram e nunca serão.

A partida contra a França foi constrangedora. Jogamos como se fossemos os robôs da escola deles, deixando de lado a nossa criatividade antes mesmo do aquecimento. Nos entregamos a ideologia dos teóricos e acadêmicos, que definem o nosso futuro "nos cursos de futebol" espalhados pela Europa.

O Brasil esqueceu da rua, do talento, da bola de meia e de papel. Não respeitamos mais nada e ainda, nas mesas de debate, perdemos tempo falando de "pressão alta", "terceiro terço", e justificamos o fracasso da seleção como se faltasse apenas um detalhe para ganharmos.

Terminamos com a matéria prima ao longo de mais de 30 anos. Encerramos com os campos de várzea e as goleiras de chinelos velhos. As nossas crianças com 6, 7 e 8 anos jogam em escolas de grama sintética, sabem bem "fechar uma linha defensiva" mas não sabem mais com se conjuga o verbo "driblar". Um dia nós fomos os melhores, mas, nos dias de hoje, incrivelmente, temos uma certa vergonha até mesmo de falar nisso.