Os R$ 300 milhões que podem mudar a história do Grêmio

Elenco tem jogadores com grande potencial de venda. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio, graças a sua capacidade de trabalho da base do clube, tem mais uma oportunidade — mesmo que falar nisso doa no coração dos gremistas. Um novo caminho se abre no Tricolor para resolver os sérios problemas financeiros em que se meteu.

O Grêmio percorreu, em um passado recente, trilhas perigosas, com custos absurdos que deixaram um rombo nas finanças. Alguns jovens, no entanto, podem ser a solução para um novo tempo.

Durante as gestões de Romildo Bolzan Jr. e Alberto Guerra, o Grêmio ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão em vendas de jogadores. Um número impressionante e que poderia ter colocado o clube em outro patamar.

O Tricolor acabou gastando tudo sem deixar nada de sólido e consistente. Investimentos mal planejados, empíricos, contratações caras sem retorno esportivo ou financeiro, acabaram diluindo um potencial que poderia ter consolidado o clube por anos no topo.

Um mal necessário

Quis a história que uma super geração aparecesse mais uma vez na vida do Grêmio, e uma nova chance parece estar no horizonte. Cinco nomes surgem como ativos valiosos. Viery, Gabriel Mec, Gustavo Martins, Tiaguinho e Noriega podem representar verbas consideráveis para o clube e mudar a atual tendência de grandes dificuldades.

Juntos, criando uma média, eles poderiam representar algo próximo de R$ 300 milhões, um valor suficiente para reorganizar as finanças e, principalmente, reposicionar o clube. Machuca, repetindo, falar dessa forma sobre venda de atletas, mas essa parece ser a única solução.

Diante do quadro, mais do que vender bem, o Grêmio precisa aprender com os erros e saber o que fazer com o dinheiro. Investir com critério, priorizar equilíbrio financeiro e montar um elenco competitivo sem repetir os erros do passado.

Esses cinco jogadores podem, sim, ser a salvação. Eles representam a chance do clube mudar sua lógica de gestão, transformando venda em estratégia e não em solução emergencial. Que se faça, cortando da própria carne, e que o Grêmio, finalmente, consiga respirar sem sofrimento.