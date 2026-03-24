Os dois times que podem fazer o Grêmio ser campeão brasileiro

Grêmio tem aproveitamento entre 70% e 75% na Arena nos últimos anos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Campeonato Brasileiro está mais óbvio do que nunca. Conversando com meu amigo Augusto Milan, que conhece e estuda os números, chegamos a uma conclusão. O Grêmio pode vencer essa competição. Para isso, no entanto, será necessário modificar uma lógica adotada nas últimas temporadas e que custaram caro ao clube.

Para entender o raciocínio, é sempre necessário relacionarmos a discussão aos fatos. O Grêmio está no sul do país e viaja mais do que os adversários diretos na luta pelo título, e isso sempre machuca os planos. Além disso, alguns números precisam ser respeitados e colocados nas mesas deste planejamento.

Analisando as estatísticas do Grêmio nas últimas 10 temporadas, verificamos uma distância gritante entre o que o Tricolor realiza como mandante e como visitante.

Na Arena, o Grêmio tem, em média, aproveitamento entre 70% e 75%, o que é muito bom para quem briga por algo na ponta de cima da tabela. Já fora de casa, a discussão muda radicalmente. O clube tem média de 38% fora dos seus domínios, o que expõe uma fragilidade histórica.

Inverter a lógica

Diante disso, mesmo entendendo as travas culturais, o Grêmio deveria fortalecer o que está dando certo e mudar o que está dando errado. Atuar com o mesmo time quarta e domingo nos trouxe até aqui, e não há porque seguir assim. O clube tem, neste ano, tudo para mudar a lógica.

A fórmula é simples. Fortalecer, descansando, o time que atua em Porto Alegre. Treinar esta equipe com o foco nos jogos como mandante e descansar o máximo os protagonistas do time.

Fora de casa, diante da diferença do jogo, o Grêmio precisa treinar uma equipe com características específicas para estes enfrentamentos. Não há motivo, e os números escancaram isso, para se manter algo que não funciona. Com a nossa atual estrutura, não vamos conseguir ser competitivos jogando nove partidas por mês com a mesma equipe.

Está na hora de mudar. De entender e respeitar as fraquezas. O Grêmio pode ganhar esse Brasileirão se fizer algo diferente. O principais times, neste ano, estarão lutando pela Libertadores. Se o Tricolor melhorar fora de casa, com uma estratégia reativa e com atletas descansados, estaremos próximos de uma conquista. Nós sabemos que o Grêmio fará um aproveitamento perto dos atuais 80% na Arena, e isso será suficiente para garantirmos o título.

Portanto, dois times e duas propostas. Nós temos grupo para isso. Temos mais de 20 atletas que podem jogar. Se dividirmos as cargas de trabalho e as estratégias, poderemos ser mais competitivos.

Em casa, seremos ainda mais forte, porque estaremos descansados. Como visitante, estaremos diferentes do que somos hoje, e isso, ao menos, permite que possamos pensar em algo melhor.