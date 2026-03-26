O que ainda falta para completar o grupo do Grêmio

Lateral direita é uma das carências do Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

O trabalho até aqui foi muito difícil. Foram mais de 20 saídas de jogadores e uma troca completa do comando do vestiário. A busca por um treinador incontestável também fez parte da estratégia. Mesmo assim, fica claro que ainda falta muito para o Grêmio atingir o nível que todos querem. E ninguém esconde isso.

Em relação às condições de trabalho, não se tem maiores críticas em relação ao clube. Dos CTs ao DM, passando por voos fretados e salários em dia, tudo está dentro do planejado. Com relação ao grupo de atletas, no entanto, o Grêmio ainda carece de peças para ser mais competitivo. E essa luta deverá ter muitos capítulos nos próximos anos.

No grupo tricolor, muitos reservas atuais custam mais do que os titulares, e o planejamento não suporta isso. Todos sabem, por isso, que será preciso seguir no mercado.

Um lateral direito e um lateral esquerdo serão pauta nos próximos meses. Além disso, novos zagueiros também devem aparecer no radar tricolor. No ataque, esse assunto não é diferente. Carlos Vinícius precisa de um reserva com as mesmas características.

Reformulação

Até atingir o que pretendem os homens do futebol, o grupo precisará seguir sendo reformulado, o que sempre é muito complexo em estruturas que estão endividadas.

Diante disso, o trabalho elogiado de Paulo Pelaipe na reformulação do grupo seguirá em curso, e será preciso ter paciência. Se o presidente Odorico Roman lutará para melhorar os terríveis números do clube, caberá ao futebol um índice de acerto que só a experiência do atual executivo do Grêmio pode resolver.

Por mais incrível que isso possa parecer, os mercados de entradas e saídas seguirão fortes por aqui.