O Grêmio ainda tem muitas pedras pelo caminho

Bruno Todeschini / Agencia RBS

O Grêmio tinha tudo para vencer o Bragantino. Em determinado momento até trabalhou para isso, mas o resultado não veio. O frustrante empate com o Bragantino na Arena, no entanto, tem muito mais do que um bom jogo de futebol. O Tricolor tem um caminho longo para percorrer e muitas "pedras" para afastar até garantir a maturidade do time.

A partida contra o time paulista deixou claro as virtudes e os problemas do time de Luís Castro. Na primeira etapa, o Grêmio mostrou os bons momentos que fez a equipe vencer o Gauchão, mas sentiu muitas dificuldades físicas. Carlos Vinícius voltou a marcar, mas, desta vez, acabou errando gols incríveis, que foram determinantes para o resultado final.

A segunda etapa, já cansado, o Grêmio foi dominado e, mesmo criando duas oportunidades no contra-ataque, cedeu o empate, terminando o jogo sendo pressionado pelo adversário. As mudanças do técnico durante a segunda etapa não foram as melhores e contribuíram para a dificuldade do time.

Por tudo, o Grêmio deixou dois pontos pelo caminho e voltou a ficar preocupado com a tabela. Contra a Chapecoense, na próxima segunda-feira (16), o time de Luís Castro precisa de um bom resultado para voltar a olhar para a parte de cima da tabela.