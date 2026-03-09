O futebol escancara a verdade e o título do Grêmio ensina isso

Final no Beira-Rio terminou empatada em 1 a 1, resultado que dava título ao Tricolor. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho em um jogo tenso no Beira-Rio. O 1 a 1, cheio de intercorrências, no entanto, mostraram que a força do trabalho sempre aparece e o time de Luís Castro festejou por isso. São muitos pontos positivos e confirmados por uma equipe que está valorizando os seus jogadores. Por outro lado, o adversário escancarou as carências nos jogos decisivos.

O jogo deste domingo confirmou alguns acertos do técnico Luís Castro. A dupla de zaga com os dois jovens é um acerto definitivo. Gustavo Martins e Viery representam a grande surpresa em um time que mudou muita coisa. Noriega, como primeiro volante, ganha destaque jogo após jogo. Outro que evoluiu muito foi Amuzu, que está virando uma das estrelas do time.

O treinador português desmentiu, pelos fatos, uma série de especulações surgidas no início do seu trabalho aqui. O grupo de jogadores claramente está fechado com o trabalho e o título do Gauchão deixou isso muito claro. Os líderes, inclusive, foram os primeiros a defender Luís Castro nos momentos de dificuldade.

O Grêmio, agora, se volta ao Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, o tricolor enfrenta o Bragantino, na Arena, e pode se aproximar da parte de cima da tabela. O torcedor gremista vai, com certeza, comparecer em grande número para dar o seu apoio ao trabalho que já gerou um título, e que trás esperança para uma boa temporada do Grêmio.