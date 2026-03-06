Luís Castro, eu sei como o Inter vai jogar a decisão do Gauchão

Luís Castro precisa estar atento aos movimentos do Inter. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

As estratégias estão em curso para o jogo de volta da final do Gauchão. Depois dos 3 a 0 na Arena, o Grêmio deve seguir com a mesma estratégia e o Inter, sem Bernabei, deve mudar bastante o time para tentar reverter o resultado.

O técnico Luís Castro precisa estar atento aos movimentos e eu tenho uma dica para o treinador do Tricolor.

O Inter pode mudar o esquema e atuar pressionando os lados do campo defensivo do Grêmio. Paulo Pezzolano tem no 3-4-3 uma de suas preferências e está na cara que será a sua escolha.

Allex e Vitinho serão os alas e o Tricolor precisa se preparar e tentar montar um contra veneno para este risco. Não faria sentido o técnico colorado manter as duas linhas de quatro que fracassaram na Arena. Por isso, o meu palpite passa por esta forma de atuar.

O Grêmio, por sua vez, já está definido, sobretudo na maneira que vai jogar. O 4-1-4-1 é o esquema do momento, mesmo que possa ter uma troca técnica. Enamorado e Tetê brigam pela vaga do lado direito.

A ideia do Tricolor, inclusive, é tentar jogar com o mesmo protagonismo do jogo do último domingo (1º), criando desconforto para o time da casa desde os primeiros minutos.

Todos sabem da dificuldade da grande decisão e os detalhes estão aí para fazer a diferença. O Grêmio precisa estar concentrado e muito atento às possíveis mudanças do Inter, que vai lutar por um jogo épico.

Diante disso, mesmo que tenha a convicção que pode fazer o enfrentamento, o técnico Luís Castro está lendo todas as possibilidades para não ser surpreendido nem por um segundo.