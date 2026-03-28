Grêmio quer mudar tudo contra o Palmeiras

Time de Luís Castro terá nova postura fora de casa. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio chega para o confronto contra o Palmeiras com um discurso muito claro. Está na hora de mudar a postura em jogos contra os times fortes do país fora de casa.

Depois de temporadas marcadas por cautela excessiva e atuações decepcionantes em jogos longe de casa, o Tricolor trabalha internamente para mudar essa mentalidade. A ideia agora é jogar para vencer em qualquer estádio, independentemente do adversário.

Mais do que uma simples estratégia, trata-se da recuperação da própria identidade. O Grêmio quer esquecer dos jogos que rifou por uma preocupação exagerada com o poderio finaceiro do adversário.

A história do Grêmio nunca combinou com o medo ou a derrota de véspera e isso estará em jogo contra o Palmeiras. Mesmo respeitando o bom time do técnico Abel Ferreira, o Tricolor precisa recuperar um espaço perdido.

O resultado, nestas horas, importa menos do que a postura. Está na hora de ter coragem e confiança. O desafio antes de um jogo como esse é retomar a ambição. O discurso interno tem falado muito sobre isso e o time do Grêmio deverá estar escalado com a disposição de atuar como atua na Arena.

Se o Grêmio conseguir confirmar essa luta durante o jogo, com postura agressiva e vencedora, o resultado final pouco falará. Nada de roteiros derrotados ou inferioridade declarada, o Grêmio quer mudar definitivamente o roteiro dos últimos anos.