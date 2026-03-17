Empate escancara a luta entre otimistas e céticos no Grêmio

Time de Luís Castro tem movimentações organizadas e repetidas. LUCAS UEBEL / GREMIO FBPA

Mais um empate. Desta vez jogando fora de casa. O 1 a 1 do Grêmio contra a Chapecoense gerou controvérsia entre os torcedores. A atuação do time de Luís Castro, que dominou a partida mas foi ineficaz no ataque, recebeu críticas, mas também surpreendeu positivamente em alguns aspectos.

O técnico português, e isto é inegável, já conseguiu colocar no campo de jogo a sua forma de atuar. O time do Grêmio apresenta movimentações organizadas e repetidas.

Recomposições rápidas e estruturas treinadas indicam um bom trabalho do treinador. Os resultados ruins, no entanto, geram dúvida, e o confronto entre quem vê evolução e quem não vê ganha cada vez mais força no ambiente gremista.

Existe uma arrogância natural dos torcedores ao imaginar superioridade do Tricolor em relação a outros clubes. Na prática, sobretudo em jogos no campo adversário, esse favoritismo jamais existe e o nível se iguala cada vez mais. Diante disso, cabe, exclusivamente, comparar o Grêmio de hoje ao do inicio do trabalho. E esse talvez seja o fato mais impactante.

Sinais de evolução

O Grêmio enfrentou o Inter e evoluiu fortemente na sua própria comparação. Contra o Juventude, podemos definir da mesma forma. Nos jogos fora de casa no Brasileirão, a partida contra a Chape já mostrou um time propositivo. Nos contra contra Sao Paulo e Fluminense, o Grêmio mais visitou 2025 do que tentou jogar.

Paciência

Diante de tudo, talvez seja a hora de ter paciência (esse é o meu estágio). Olhando a comparação, fica claro que com o trabalho de Luís Castro há a esperança de um Grêmio melhor, mesmo que em alguns momentos o ceticismo domine até o mais otimista dos torcedores.

No final, a soberania do resultado irá, enfim, escrever e definir quem tem razão. A luta entre os otimistas e os céticos está em curso, mas tem data para acabar.