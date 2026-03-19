E o lado do Grêmio se fortalece muito

O risco do Grêmio deixar a Libra e migrar para a FFU, considerando o cenário desta reunião, inexiste neste momento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A briga pelos direitos de TV ganhou mais um capítulo na quarta-feira (18). Finalmente, a Libra voltou a se reunir e a notícia para o Grêmio não poderia ser melhor. A união dos principais clubes com o Flamengo foi o ponto forte do encontro e os novos (e melhores) contratos deve vir a reboque desta nova situação.

Segundo matéria do ge, Flamengo, Bahia, São Paulo e Grêmio assumem protagonismo no novo comitê gestor e isso indica o novo momento do clube gaúcho no centro dessas discussões. A reunião ainda terá prolongamento em nova data, mas ficou claro que o bloco atual sai fortalecido desta conversa.

O risco do Grêmio deixar a Libra e migrar para a FFU, considerando o cenário desta reunião, inexiste neste momento. Em pouco mais de 30 dias, o que parecia tendência virou nada e o fortalecimento da Libra, de fato, fez o Grêmio respirar tranquilo, já que nunca esteve a vontade em deixar o bloco atual e vender parte do seu ativo por 50 anos.

Outra informação que circula nos bastidores da Libra é uma possível aproximação com a FFU em nome de um campeonato organizado pelos clubes. A CBF, inclusive, estaria apoiando essa iniciativa. Essa discussão, no entanto, parece ainda estar no campo da especulação, já que existe distâncias de procedimentos entre os dois blocos e eles não parecem fáceis de serem diluídos.

O fato do dia, no entanto, é o fim da possibilidade de implosão da Libra. O Grêmio, portanto, seguirá ao lado de Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Bahia, e isso mostra uma força comum de maioria absoluta na audiência nacional. A insatisfação dos dirigentes tricolores com relação a inércia da Libra foram fundamentais para este novo momento, e todos entenderam o tamanho e a força do Grêmio no cenário do futebol brasileiro.