Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Final do Gauchão
Opinião

Desfalques de última hora e uma nova certeza no time do Grêmio 

Por razões médicas, Balbuena e João Pedro estão fora do Gre-Nal 450 deste domingo

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