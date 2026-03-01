Desfalques de última hora e uma nova certeza no time do Grêmio 

A lista de relacionados do Grêmio voltou a ter desfalques. O zagueiro Balbuena e o lateral-direito João Pedro foram sacados do clássico Gre-Nal deste domingo por questões médicas. O primeiro por desconforto e o segundo em razão de uma lesão muscular grau 2. Com isso, mais uma vez, o time de Luis Castro terá uma zaga jovem e com muita vitalidade.
As dúvidas do time que enfrenta o Inter às 18h estão do meio para a frente. A defesa, com as ausências, esta mais do que confirmada. Pavon, Gustavo Martins Viery e Marlon formarão a linha defensiva e serão comandados pelo experiente Weverton no gol.
No meio campo às coisas mudam um pouco. Mesmo diante das boas atuacoes de Gabriel Mec, Willian pode começar o jogo. Tetê treinou normalmente e deve retornar ao time titular, com Enamorado voltando ao banco. O Grêmio aposta na evolução física para estar forte no enfrentamento deste domingo.
Por tudo, os mais de 50 mil torcedores que estarão na Arena vão ver um Grêmio com novidades e disposto a criar novas histórias. Dar espaço aos jovens é uma das marcas do trabalho de Luis Castro, e Gre-Nal deste domingo tem tudo para tatuar esta situação na análise de todos.