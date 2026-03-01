Desfalques de última hora e uma nova certeza no time do Grêmio 

Balbuena sentiu desconforto. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

A lista de relacionados do Grêmio voltou a ter desfalques. O zagueiro Balbuena e o lateral-direito João Pedro foram sacados do clássico Gre-Nal deste domingo por questões médicas. O primeiro por desconforto e o segundo em razão de uma lesão muscular grau 2. Com isso, mais uma vez, o time de Luis Castro terá uma zaga jovem e com muita vitalidade.

As dúvidas do time que enfrenta o Inter às 18h estão do meio para a frente. A defesa, com as ausências, esta mais do que confirmada. Pavon, Gustavo Martins Viery e Marlon formarão a linha defensiva e serão comandados pelo experiente Weverton no gol.

No meio campo às coisas mudam um pouco. Mesmo diante das boas atuacoes de Gabriel Mec, Willian pode começar o jogo. Tetê treinou normalmente e deve retornar ao time titular, com Enamorado voltando ao banco. O Grêmio aposta na evolução física para estar forte no enfrentamento deste domingo.