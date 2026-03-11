Decisão mais importante da história do Grêmio tem mudança de rumo

A luta entre Libra e Forte Futebol está muito forte nos bastidores. Novas informações estão chegando a todo o momento, e não existe mais a certeza de que o Grêmio irá trocar de bloco comercial neste momento. A venda de direitos de TV por 50 anos é a principal crítica de quem não quer fechar com a FFU, mas outros também estão dizendo discutidos.
No final do mês de fevereiro, tudo indicava que o Grêmio sairia da Libra, e o presidente Odorico Romam resolveu criar grupos de estudo, e, por isso, solicitou o adiamento, por duas vezes, da reunião do Conselho Deliberativo. Neste momento, inclusive, não há mais data para discutir o assunto internamente.
O Grêmio tem reunião marcada com a Libra no próximo dia 18 e a tendência é que, deste encontro, surjam novas soluções e resoluções. O movimento tricolor fez a Libra acordar para não ser implodida, e novos negócios devem surgir já neste mês.
Diante de tudo, podemos afirmar que o assunto mais importantes da história do Grêmio está sendo amplamente discutido pelos entes políticos do clube, e a tendência, neste momento, é seguir na Libra e com muitas, e melhores, novidades.
Felizmente, o presidente Odorico Romam entendeu a gravidade da situação e abriu a discussão para que todo o clube entendesse o tamanho desta decisão.