Decisão mais importante da história do Grêmio tem mudança de rumo

A venda de direitos de TV por 50 anos é a principal crítica de quem não quer fechar com a FFU. Lucas Uebel / Gremio,Divulgação

A luta entre Libra e Forte Futebol está muito forte nos bastidores. Novas informações estão chegando a todo o momento, e não existe mais a certeza de que o Grêmio irá trocar de bloco comercial neste momento. A venda de direitos de TV por 50 anos é a principal crítica de quem não quer fechar com a FFU, mas outros também estão dizendo discutidos.

No final do mês de fevereiro, tudo indicava que o Grêmio sairia da Libra, e o presidente Odorico Romam resolveu criar grupos de estudo, e, por isso, solicitou o adiamento, por duas vezes, da reunião do Conselho Deliberativo. Neste momento, inclusive, não há mais data para discutir o assunto internamente.

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O Grêmio tem reunião marcada com a Libra no próximo dia 18 e a tendência é que, deste encontro, surjam novas soluções e resoluções. O movimento tricolor fez a Libra acordar para não ser implodida, e novos negócios devem surgir já neste mês.

Diante de tudo, podemos afirmar que o assunto mais importantes da história do Grêmio está sendo amplamente discutido pelos entes políticos do clube, e a tendência, neste momento, é seguir na Libra e com muitas, e melhores, novidades.