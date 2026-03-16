Decisão do Grêmio mexe com a estrutura do futebol brasileiro

Movimentação do Grêmio recolocou o clube como protagonista do debate. Jeff Botega / Agencia RBS

O jornalista Lauro Jardim, do Jornal O Globo, citou em sua coluna que o Grêmio está sendo pressionado por figuras importantes do cenário esportivo a se manter na Libra e não migrar para a FFU, como estava sendo definido.

É fato que a discussão aberta pelo Tricolor sobre o seu futuro em relação aos blocos comerciais mexeu completamente com os bastidores do futebol brasileiro.

Liderado pelo presidente Odorico Roman, o Grêmio abriu discussão interna e expôs o seu descontentamento com o rumo dos negócios do futebol neste momento.

A movimentação do Grêmio recolocou o clube como protagonista do debate nacional e trouxe o olhar tão necessário sobre as ligas e a sua função na evolução do nosso futebol.

Força para a Libra

A posição do Grêmio trouxe o Flamengo novamente para a mesa de debates e deu nova força para a Libra, que caminhava para o fim. A FFU, por outro lado, definiu o Tricolor como prioridade e lançou mão de uma forte proposta econômica para ter o clube ao seu lado.

O poder do Grêmio ficou muito claro nesta disputa. Os cerca de 10 milhões de gremistas transformam o Tricolor no maior clube fora dos gigantes do eixo RJ-SP. A expressividade nos números de PPV, por exemplo, ajudam a definir a grandeza do clube.

Responsabilidade financeira

Além disso, o atual projeto, que trabalha com a equalização financeira e investimentos nas categorias de base, entendendo o momento e sem exigir resultados imediatos, dão segurança aos parceiros comerciais. O Grêmio pensa em competir por títulos grandes nos próximos anos.

O tal ano de travessia citado por Odorico caminha com otimismo. Os movimentos corretos definidos neste início de gestão devem gerar novos frutos em breve.

Os quase R$ 150 milhões de dívidas pagas são apenas sinais da complexidade de um projeto de futuro. Se conseguir sustentar o caminho, no início de 2027 o Grêmio poderá fazer investimentos muito superiores ao que foram feitos nos anos passados e neste início de trabalho.