Crueldade inaceitável contra o futebol feminino no Brasil

Leidiane teve gol mal anulado pela arbitragem. CAROLINE MOTTA / GRÊMIO,DIVULGAÇÃO

Um jogo do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino entre Ferroviária x Grêmio teve um lance inusitado e que merece ser amplamente discutido por quem quer o bem da modalidade. Uma jogada pela ponta esquerda e um cruzamento com o pé esquerdo.

A tradicional parábola deste tipo de lance encontrou o ângulo oposto do goleiro adversário, e o gol foi festejado. Veja o lance:

Esse gol, acreditem, foi anulado. A bandeirinha Leandra Aires Cossette alegou que a bola havia saído pela linha de fundo, mesmo que isso contrarie, inclusive, a física. Esse lance, por tudo, não se trata de um erro de arbitragem. Estamos falando de um desconhecimento básico do jogo, dos caminhos técnicos que a bola produz quando é batida, algo que crianças de cinco anos sabem quando começam a chutar a jogar.

O futebol feminino, que luta por seu espaço e que começa a receber maiores investimentos, não merecia um evento como esse neste momento. Dias atrás, ja tivemos um atraso do trio de arbitragens em um jogo da mesma competição, mas esse contrange atletas, árbitros e trabalhos. Todos precisam ter vergonha disso.