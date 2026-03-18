Críticos, tenham cuidado, vocês estão muito errados

Trabalho de Luís Castro tem vários pontos positivos. Renan Mattos / Agencia RBS

O trabalho de Luís Castro, ainda embrionário, gera uma série de críticas por parte de torcedores e de analistas de futebol. A cobrança por melhores resultados do time dão o tom, mas os fatos, por si, desmentem toda e qualquer análise que insiste em diminuir o contexto.

Luís Castro chegou ao Grêmio em janeiro deste ano em meio a uma troca de direção e do grupo de atletas. Neste período, mais de 20 jogadores deixaram o clube. Além disso, alguns reforços chegaram para compor o elenco.

O Grêmio, com 11 dias de trabalho, começou a atuar com a clara ideia de testar todas as possibilidades. Ao longo de pouco mais de 60 dias, o técnico trocou de esquema e passou a valorizar jogadores que pareciam fora dos planos.

O Grêmio, depois de sofrer nos primeiros jogos, passou a ganhar confiança e conseguiu reverter uma tendência de título do Inter, que tinha a melhor campanha do Gauchão.

As ações de Luís Castro

Luís Castro festejou o título em pleno Beira-Rio depois de um nó tático no primeiro jogo da decisão. O seu oponente, Paulo Pezzolano, técnico do Inter, que, para muitos, faz um ótimo trabalho, demorou para entender os movimentos de Castro, e o Grêmio ganhou o campeonato em 15 minutos.

Outra ação de Luís Castro que também merece ser festejada diz respeito ao aproveitamento das categorias de base. Viery, Gustavo Martins e Gabriel Mec, por exemplo, são atletas que não estariam recebendo tantas oportunidades se o trabalho fosse outro.

Jogadores recuperados

Além disso, a recuperação de nomes como Monsalve e Pavon merece aplausos. Sao muitos os jogadores que estão jogando mais e melhor do que em temporadas passadas. E isso é fruto de um bom trabalho.

Por tudo isso, fica claro que o Grêmio tem um trabalho consistente e que coloca o clube em um estágio mais tranquilo em vários cenários.

Perto do que o Tricolor poderá mostrar ao longo deste ano, o título gaúcho e o sétimo lugar no Brasileirão representam pouco. O clube e o time estão em evolução, e os críticos, logo logo, precisarão se desculpar. Anotem aí!