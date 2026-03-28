Conexão entre Mayk e Mec explica a situação atual do Grêmio

Mayk defenderá o Remo no Brasileirão 2026. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

As duas principais notícias do Grêmio na última sexta-feira (27) foram relacionadas ao lateral-esquerdo Mayk, que foi para o Remo, e o meia Gabriel Mec, que voltou a ser assunto no mercado europeu. Dois assuntos normais se não fosse uma incrível conexão entre eles e que explica com fatos o momento financeiro do clube.

Vamos ao fatos.

Mayk foi contratado pelo Grêmio em fevereiro de 2024, vindo do Guarani. O jogador chegou a Porto Alegre para ser reserva de Reinaldo, da posição no time de Renato Portaluppi. O Grêmio, naquele momento, tinha dois laterais esquerdos ascendentes nas categorias base. Cuiabano e Zé Guilherme pediam espaço, mas acabaram deixando o Grêmio sendo vendidos por muito pouco dinheiro poucos meses depois.

Todos conhecem o resultado deste capítulo. Mayk não jogou aqui, foi liberado para o Novorizontino e, agora, sem o Grêmio recuperar nada do investimento, foi para o Remo. Já, Cuiabano está no Vasco e rendeu bastante dinheiro para o Botafogo, seu clube após deixar o Tricolor.

No caso de Gabriel Mec, a história está sendo escrita de outra maneira. Depois de o Grêmio tentar vendê-lo a todo custo em 2025, o talentoso meia perdeu espaço no time, e muitos já definiam sua situação de forma negativa no Tricolor.

Com a chegada de Luís Castro, as coisas para Mec mudaram. Com mais minutos, e jogando mais adequado as suas características, o meia de 17 anos voltou a ganhar visibilidade e o grande mercado europeu voltou a olhar para Mec. Dizem, inclusive, que uma proposta irrecusável deve chegar ao Grêmio em julho.

O resultado

Essas duas histórias estão diretamente conectadas. O Grêmio, que atualmente enfrenta números preocupantes no campo financeiro, não vai se recuperar sem investir nas categorias de base. Episódios como o que ocorreu com Mayk não podem se repetir nem em pensamento. É hora de valorizar a base e definir uma estratégia clara para isso. Já a trajetória de Mec é o exemplo do que deve ser feito. Mesmo sob críticas e com jogadores ainda em busca de afirmação, a política do Grêmio precisa ser de insistência e valorização.

Acreditem! Não há outro caminho. Ou o Grêmio valoriza jovens jogadores e os transforma em grandes negócios, ou o mercado vai perder força, como aconteceu de 2018 até aqui. É a realidade, gostem ou não.