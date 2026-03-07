Cesar Cidade Dias

Cesar Cidade Dias

Integrante do Programa Sala de Redação. Radialista, comentarista esportivo apaixonado por rádio e pelo Grêmio. Autor do livro "A Minha Cadeira Azul e outros causos de vestiário, lembranças de arquibancada e crônicas tricolores".

Adversários subjetivos
Opinião

Carpinejar, afinal, quem o Grêmio irá enfrentar na decisão?

Nunca admiti que o Tricolor fosse tão frágil que não pudesse encarar oponentes não reais

Cesar Cidade Dias

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