Carpinejar, afinal, quem o Grêmio irá enfrentar na decisão?

Se quiser vencer, o Grêmio precisa jogar mais do que o Inter. André Ávila / Agencia RBS

Li atentamente um texto do brilhante colunista de GZH Fabrício Carpinejar sobre a decisão do Campeonato Gaúcho. Disse ele que o Inter não irá enfrentar apenas o Grêmio na decisão, colocando uma série de adversários subjetivos, e talvez imaginários, no contexto da sua reflexão. Diante disso, tentei entender quem, de fato, seria o adversário do Grêmio neste enfrentamento.

Poderia parar a conversa na palavra "condicionamento", mas nunca admiti que o Grêmio fosse tão frágil que não pudesse enfrentar adversários não reais. Fico imaginando como seria fácil para o trabalho no clube se eu colocasse, antes do jogo, uma desculpa para um suposto fracasso. A derrota prévia é a salvação de quem tem a responsabilidade de jogar e eu jamais deixaria o Grêmio perder para o seu próprio subterfúgio.

Será que teria cabimento entregar aos jogadores a mais forte das alegações. Diria eu, já sei porque perderam e, fiquem tranquilos, isso não tem nenhuma relação com vocês. Seria o caso do Grêmio, se não absorvido pela conspiração, sempre vencesse, o que, convenhamos, não combina nada com a prática esportiva. No mundo competitivo, a vitória e a derrota caminham alinhadas pelo melhor e pior trabalho.

No imaginário da poesia, as derrotas sempre surgem além dos próprios fatos, mas na vida, e no futebol, é a realidade que conta a história. O Grêmio, se quiser vencer, precisa jogar mais do que o Inter, mesmo fortalecido pelo combustível do condicionamento. Mesmo assim, o estádio lotado e os jogadores colorados seguem sendo o maior problema dos gremistas. E se o Grêmio por acaso perder o título, amigo Carpinejar, fique sabendo, nada será desculpa, nem mesmo estas básicas utilizadas para justificar fracassos e incompetência.