As verdadeiras estátuas do Grêmio

Marcelo Marques e Celso Rigo são os heróis da sobrevivência do Grêmio. Montagem com fotos de Jefferson Botega e Camila Hermes / Agência RBS

A noite de terça-feira (24) marcou mais um encontro do Conselho Deliberativo do Grêmio e, pelo que se viu, podemos tratar como um dos mais importantes dias da história do clube. Números foram apresentados e, mais uma vez, se pôde entender o tamanho do problema em que o clube se meteu. O caos financeiro é real e não pode mais ser maquiado.

Diante disso, está na hora do torcedor entender a verdade. Se não fossem as intervenções de Marcelo Marques e Celso Rigo, com fortes aportes financeiros, o Grêmio estaria em colapso, como a grande maioria dos clubes brasileiros.

A dívida do Grêmio, por exemplo, supera os R$ 900 milhões, sendo mais de R$ 500 milhões no curto prazo. Se o Grêmio (Marcelo Marques) não tivesse feito o negócio da Arena e isso estivesse fora da contabilidade, teríamos um déficit de mais de 200 milhões apenas em 2025. Um número sem nenhum tipo de defesa.

Contas e mais contas foram deixadas para trás. Já sabemos que as receitas projetadas neste exercício não serão suficientes para compor esse passivo. Ou seja: em 2026 o Gremio trabalhará para prorrogar a dívida.

A atual gestão, que chegou com um discurso diferente, não parece estar mudando esta lógica. Os investimentos iniciais são altos diante do quadro, e a expectativa de receita, que seria a solução perfeita, está longe de se concretizar.

Dinheiro emprestado

Até o momento, nada de novo foi criado, apesar das muitas promessas dos executivos. Dois dos reforços mais caros da nossa história foram trazidos nestes primeiros meses do ano, mesmo com o quadro terrível. Foram quase US$ 20 milhões de dólares em jogadores, com parte do valor utilizando dinheiro emprestado.

Mesmo que estes números não tenham sido apresentados na reunião, parece certo que o quadro não deverá ser muito diferente daqui para frente, já que a folha de pagamento, com todos os seus custos, gira em torno de R$ 30 milhões.

Verdadeiros ídolos

O torcedor do Grêmio deveria mudar o olhar para definir as suas idolatrias. Os verdadeiros ídolos não são presidentes, jogadores ou treinadores. Diante do terrível quadro que o Grêmio está vivendo, as homenagens deveriam se voltar para Marcelo Marques e Celso Rigo.

Eles são os heróis da sobrevivência do Grêmio e que merecem o nosso total respeito e devoção.