A simetria que está fazendo o Grêmio sonhar

O Grêmio venceu o Vitória por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (19), e chegou a oito jogos sem perder na temporada. Amuzu e Viery foram os destaques da partida, que ficou marcada por uma séria lesão do lateral-esquerdo Marlon. O jogador será submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira (20), e deve ficar fora do time por muito tempo.
A partida confirmou o bom momento do time de Luís Castro e a sua evolução tática. Quem esteve no estádio viu uma equipe muito organizada e com movimentos claramente simétricos nos avanços defensivos e ofensivos.
Ofensivamente, o Grêmio joga em triângulos formados pelo lateral, meia e extremas, com movimentos muito coordenados dos dois lados.
Defensivamente, as linhas são rapidamente montadas e o 4-1-4-1 fica claramente desenhado aos olhos de todos. O desenvolvimento tático do Grêmio é muito interessante e a simetria dos ajustes é apenas um dos pontos que merecem elogios por parte da torcida.
Temporada segura
Por tudo isso, o jogo contra o Vitória foi mais um degrau superado por Luís Castro. O Grêmio, depois de muito tempo, passa para o seu torcedor uma ideia de que pode evoluir a ponto de fazer uma temporada segura.
Nos últimos anos, por mais investimento que tenha ocorrido, o clube não conseguiu criar uma ideia de que havia uma força coletiva que pudesse deixar o torcedor otimista. Pois as linhas simétricas de Luís Castro estão deixando o torcedor sonhar.
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