A simetria que está fazendo o Grêmio sonhar

Luís Castro está fazendo o torcedor do Grêmio sonhar. Duda Fortes / Agencia RBS

A partida confirmou o bom momento do time de Luís Castro e a sua evolução tática. Quem esteve no estádio viu uma equipe muito organizada e com movimentos claramente simétricos nos avanços defensivos e ofensivos.

Ofensivamente, o Grêmio joga em triângulos formados pelo lateral, meia e extremas, com movimentos muito coordenados dos dois lados.

Defensivamente, as linhas são rapidamente montadas e o 4-1-4-1 fica claramente desenhado aos olhos de todos. O desenvolvimento tático do Grêmio é muito interessante e a simetria dos ajustes é apenas um dos pontos que merecem elogios por parte da torcida.

Temporada segura

Por tudo isso, o jogo contra o Vitória foi mais um degrau superado por Luís Castro. O Grêmio, depois de muito tempo, passa para o seu torcedor uma ideia de que pode evoluir a ponto de fazer uma temporada segura.

Nos últimos anos, por mais investimento que tenha ocorrido, o clube não conseguiu criar uma ideia de que havia uma força coletiva que pudesse deixar o torcedor otimista. Pois as linhas simétricas de Luís Castro estão deixando o torcedor sonhar.