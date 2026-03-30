A grande prioridade do Grêmio em relação aos "reforços"

Manter salários em dia é a prioridade da atual gestão. Duda Fortes / Agencia RBS

Os números financeiros apresentados na última reunião do Conselho Deliberativo do Grêmio parecem ter, definitivamente, acordado os gestores do clube sobre o tamanho do risco que vive o Tricolor.

Mesmo diante da necessidade de buscar renovações de contrato de alguns nomes do elenco, a prioridade do Grêmio é manter os salários dos atletas em dia por toda a temporada. Isso é visto por muitos no clube como uma grande contratação.

Mesmo em um ambiente que pede por reforços e clama pela valorização de jogadores de destaque como Carlos Vinícius e Amuzu, o atual cenário do Grêmio exige uma outra prioridade.

O reforço mais importante para este momento é a estabilidade financeira, e a manutenção da folha dos atletas em dia pode ser o maior de todos os "reforços" que o Grêmio pode ter neste ano.

Um salário em dia não aparece em manchetes e não empolga o torcedor. Uma contratação de peso que enche o aeroporto ou a renovação de um goleador por um longo período enche a torcida de esperança e orgulho. Porém, neste momento, pagar em dia vale a sobrevivência do trabalho, e nada tem mais valor do que isso.

Estratégia esportiva

Garantir compromissos em dia virou mais do que uma obrigação administrativa. A relação atual entre gestores e jogadores transformou salários em dia em estratégia esportiva. Afinal, manter o grupo engajado e valorizado pode ser tão decisivo quanto qualquer novo jogador.

Mais do que contratar, o Grêmio precisa cuidar da estrutura do seu trabalho. Um elenco comprometido e tranquilo fora de campo costuma responder sempre de maneira positiva, e essa é a ideia de quem se preocupa com o Grêmio.

O Tricolor coloca a vida financeira na frente de qualquer contato ou iniciativa. O principal nome de contratação na cabeça dos dirigentes, neste momento, é "Salários em Dia".