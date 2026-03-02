A goleada do Grêmio e um ensinamento que só um banho de bola nos dá

O treinador português voltou a surpreender. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio fez 3 a 0 no Internacional, e deu passo importante para a conquista do título gaúcho. Mais de 50 mil torcedores viram um show do time de Luís Castro e o placar foi até barato para a diferença apresentada entre as equipes. A resposta ao favoritismo do clássico veio no campo e a diferença foi gritante em todos os aspectos.

O treinador português voltou a surpreender e começou o jogo com Monsalve no meio campo, e mantendo Willian e Tetê no banco de reservas. A dupla de meninos na zaga voltou a atuar e já é uma marca do novo trabalho no Grêmio. Além disso, Amuzu e Enamorado foram ponteiros abertos e deram vitalidade ao time.

O resultado de tudo foi um chocolate. Um banho de bola de um Grêmio mais forte, mais técnico e com uma estratégia muito bem colocada. O torcedor gremista deixou a Arena com a certeza que o trabalho no clube esta no caminho certo e vai gerar frutos nesta temporada. Só uma goleada como essa tem força para ensinar isso.

O Grêmio, agora, tem uma semana para ficar forte e lutar pelo título gaúcho. No próximo domingo, no Beira Rio, o jogo será muito diferente. Mesmo com ótima vantagem, o time tricolor precisa estar atento aos riscos de uma partida assim. Os 3 a 0 da Arena estarão vivos no trabalho da semana e o Grêmio só precisa se espelhar no que fez nesta goleada para festejar também no próximo domingo.