A aula de Luís Castro e a "vitória" dos invictos

Luís Castro na casamata gremista. Duda Fortes / Agencia RBS

O técnico Luís Castro, mais uma vez, deu uma aula de humildade no pós-jogo do último domingo (8). O treinador português relatou que precisou pensar muito para buscar novas soluções após uma derrota no início do seu trabalho. Ele fez de um revés amargo o caminho da conquista.

Nesta coluna, no entanto, não vou falar de futebol. Cito este fato para abrir uma reflexão sobre o nosso momento como sociedade.

Estar pronto para uma competição (e para a vida) e entender todos os seus possíveis resultados, tirando a melhor lição deles, não é exatamente uma qualidade de todos. No mundo narcisista e egocêntrico de hoje, a humildade aparece cada vez menos e a figura de quem só vence nos questiona diariamente.

A doença da "invencibilidade", que caminha irmanada com a "imbecilidade", é uma característica clara no mundo do algoritmo e nós giramos em torno disso. As conspirações são a alma da vitória perene dos "invictos". Agrada muito, por tudo, quando ainda temos alguém que consegue perder, aceitar e evoluir. Luís Castro, com clareza, nos disse isso, mesmo que no mundo dos invictos ele pouco tenha evoluído.

O Grêmio precisava muito desta palavra e deste confronto de ideias. Foram anos lutando em vão, e finalmente o clube parece ter vencido esta batalha.

Curiosamente, na mesma tarde da aula de Luís Castro, os "invictos" voltaram a vencer, desta vez com gols marcados pela teoria da conspiração e pelo sistema organizado. Felizmente para o Tricolor, Luís Castro ensinou que este mundo paralelo leva a poucos lugares e o verdadeiro sentido da palavra vitória surge exatamente desta lição.