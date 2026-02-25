Uma bomba na mesa do presidente do Grêmio

Grêmio está insatisfeito com a Libra. Renan Mattos / Agencia RBS

A atitude narcisista do Flamengo está implodindo a Libra, bloco de clubes que o Grêmio faz parte desde a fundação. Internamente se fala, inclusive, que não existe mais possibilidade do Tricolor permanecer nesta situação.

A tendência é de que o Grêmio deixe o grupo e se torne parte da Forte Futebol, bloco que conta com um número maior de clubes e parece mais unido. Um detalhe, no entanto, está atordoando a cabeça de todos no Grêmio.

A entrada no novo bloco comercial tem uma cláusula obrigatória que é duramente contraditória: a venda de 10% (chegou a ser 20%) dos direitos de TV por 50 anos. A exigência do contrato da Liga Forte é tema de muitas polêmicas, o que tranforma o assunto em algo muito sério.

Aparentemente, estamos diante de uma solução sem questionamentos. Vender o futuro desta forma, contudo, não pode ser algo que seja feito sem que se olhe além da linhas dos contratos.

Do ponto de vista do Grêmio, é uma questão difícil, que precisa de um decisão firme da gestão e dos entes políticos. Não adianta brigar cegamente contra forças que estão mudando, inclusive, as relações societárias dos clubes.

Caminho único

Em resumo, a fragilidade da Libra, adquirida pela insensatez e arrogância do Flamengo, transformou a Liga Forte em caminho único. Para entrar neste caminho, contudo, o Grêmio obrigatoriamente precisará vender parte da sua principal renda para um "novo sócio" por incríveis 50 anos.

Não existe negociação. O Tricolor aceita esta possibilidade ou ficará sozinho em um mercado cada vez mais confuso. Negociar solitariamente seria o fim neste momento e em nada agregaria. Seguir ao lado do Flamengo, que só entende o espelho como conselheiro, pode ser ainda pior do que está sendo.

Trata-se de um caos, que precisa de leituras do futuro que ninguém consegue entender — apesar dos "sabedores" sempre terem a solução perfeita de tudo.

Bomba na mão de Odorico

O presidente Odorico Romam, que tem resolvido muitos dos problemas financeiros do Grêmio, tem essa bomba na mão e, tristemente, não tem muito tempo para decidir. Mais de 30 clubes já tomaram este caminho, recebendo 100 milhões por este negócio, e muitos estão piores do que estavam.

Se o Grêmio resolver por isso, precisamos estar muito atentos ao uso dessa verba. Se pagar contas e diminuir parte da dívida ou o custo delas, talvez esse dinheiro seja importante. O próprio presidente já garantiu ao conselho político do clube que a única forma de aderir a Liga Forte é utilizando esse alto valor para tentar diminuir o custo dos passivos do Grêmio.

Se sairmos a contratar "centroavantes", no entanto, e adotarmos a postura de outros, estaremos em poucos anos falando em Recuperação Judicial como única solução.

Que todos iluminem o Grêmio.