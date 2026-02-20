Informação preocupante e que atrapalha os planos do Grêmio

Mudança de rumos causou dificuldades pontuais no Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

Um grande negócio já definido entre vários clubes da Libra e um banco de investimentos esta causando dor de cabeça para o Grêmio.

O negócio firmado pela liga consistia na compra de 5% dos direitos de TV por 14 anos, o que injetaria R$ 73 milhões no cofre de muitos clubes em fevereiro. Depois de mandarem os contratos assinados, o banco que faria a compra deste percentual, aparentemente, desistiu do negócio.

O negócio estava tão certo entre as partes que havia, inclusive, uma data para o pagamento. De alguma forma, o Grêmio chegou a colocar estes valores na sua organização. Essa mudança de rumos causou dificuldades pontuais e está obrigando o clube a fazer, mais uma vez, um gabinete de crise para buscar soluções financeiras a curto prazo.

Os jogadores que poderiam ser negociados não têm mercado, e as propostas são pífias. Por outro lado, os negócios envolvendo o patrocinador master, que deve ser a salvação para essa emergência, estão sendo levados com muita cautela. O novo parceiro da camisa não virá do mercado das bets.

Mais uma dor de cabeça em meio a competições, necessidades de reforçar o time e organizar o clube. O Grêmio, no entanto, tem capacidade de gerir os seus problemas e criar soluções rápidas para não começar a ter dificuldades para realizar pagamentos logo no início da gestão.