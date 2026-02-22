Grêmio ganhou o Gauchão antes mesmo de decidir

Já sabemos quem é o principal time do Rio Grande do Sul. Jeff Botega / Agencia RBS

Respeito a grandeza. Este é o resumo do pensamento do treinador Paulo Pezzolano com relação ao Grêmio. Depois de golear mais uma vez o Ypiranga e garantir, com folga, a melhor campanha do Campeonato Gaúcho, o técnico colorado não titubeou em declarar o Tricolor como o grande de favorito ao título regional . A manifestação deu tamanho às equipes e, mesmo em caso de fracasso do Grêmio, dimensionou as relações do campeonato.

O Grêmio ainda não se acertou na temporada. Trocou muitos jogadores e apostou em um treinador que ainda está se adaptando a nossa cultura. O entendimento, no entanto, do grande rival, é de inferioridade em relação ao que está acontecendo na Arena. O curioso é que o time do Inter venceu o Grêmio na primeira fase e, mesmo assim, sabe da diferença entre os trabalhos.

Às vezes, não é preciso vencer. O respeito dos adversários é o maior sinal de grandeza. Está claro o tamanho da motivação de Pezzolano nos enfrentamentos contra o Grêmio, mesmo que o Tricolor de Luís Castro ainda não tenha entendido a importância de vencer o Inter e o Gauchão.