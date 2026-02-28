Frase do técnico do Inter pode ser a esperança do Grêmio

Correr igual ou mais que o adversário é um ponto obrigatório para a vitória neste Gre-Nal. Renan Mattos / Agencia RBS

Um Gre-Nal de detalhes e de pura concentração. Assim podemos definir o clássico deste domingo (1º) na Arena.

Ainda impactados pela supremacia do Inter no primeiro jogo, os gremistas têm confiança na reversão e um episódio da partida começa a ganhar força na análise. A parte física dos times será a primeira resposta em relação ao clássico anterior.

Na coletiva de imprensa, realizada na FGF, esse assunto foi abordado e a resposta do técnico colorado foi extensa e definitiva. Paulo Pezzolano disse que uma das avaliações do clube era a necessidade de dar uma resposta ao torcedor já no primeiro jogo, e isso foi feito. O treinador falou também que vê o grupo no mesmo estágio físico daquele primeiro confronto, salientando uma comparação positiva em relação ao ano passado.

O técnico Luís Castro acabou não respondendo ao questionamento, mas, em outra análise na própria entrevista, ele demonstrou que vê um crescimento do grupo em todas os aspectos do jogo, inclusive físico. Essa questão, de pronto, impõe à partida uma diferença fundamental. O Inter estará da mesma maneira no campo físico; o Grêmio, não.

Por tudo, suficiente ou não, o Gre-Nal deste domingo terá um componente a ser pensado. Um jogo de tantos detalhes e difícil por natureza, coloca a parte física como um dos principais pontos da disputa. O torcedor do Grêmio clama por vitória na Arena e correr igual ou mais que o adversário é um ponto obrigatório para isso.