É o Grêmio. Ponto.

Após a apatia no primeiro tempo, o Grêmio melhorou no segundo e buscou a classificação nos pênaltis. Renan Mattos / Agencia RBS

A decisão contra o Juventude teve de tudo. Começou com uma péssima atuação, passou por mudanças de Luís Castro e terminou com jovens se destacando. Um jogo com a cara do Grêmio. Emocionante, difícil, mas com final feliz. Agora, que venha o Inter e a sua melhor campanha no Gauchão.

O Grêmio deixa Caxias do Sul com muitas verdades na bagagem. Um novo caminho foi criado no difícil jogo contra o Juventude. As mudanças de Luís Castro, colocando Gabriel Mec, Riquelme e Gustavo Martins durante o jogo, deram coração ao time gremista. Além disso, o técnico tricolor colocou Pavon na lateral direita e o argentino foi peça fundamental na evolução do Grêmio no segundo tempo.

Outro grande vitorioso foi o próprio treinador. Luís Castro mudou o time no intervalo e deixou a apatia do primeiro tempo para uma equipe com soluções e mais força. A utilização dos jovens e a indignação dos jogadores para reverter o resultado foram os pontos altos da classificação.

O Grêmio garantiu a vaga na final com dificuldade, mas mostrou, finalmente, alguma evolução, o que sempre precisa ser comemorado. Quarta-feira tem jogo pelo Brasileirão e com os volantes argentinos a disposição. Já domingo, no primeiro Gre-Nal, Willian e Monsalve poderão ser novidades. O Grêmio avança e mostra que tem ferramentas para crescer durante a temporada.

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